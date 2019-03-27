» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق

27 مارس 2019 - 07:17 م

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأربعاء، ببرج العرب بالإسكندرية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: "السيسي استقبل بن زايد استقبال صاحب بلد".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق.

وأوضح "الديهي" أن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعكس مدى العمق الطبيعي في العلاقات بين البلدين، قائلاً: "استقبال السيسي لمحمد بن زايد كان استقبال أخ لأخيه، الإمارتيون أصحاب بيت، بنقول لمحمد بن زايد أهلا وسهلا في بلده الثاني مصر".