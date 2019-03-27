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إحباط تهريب 3 ملايين كبسولة منشط محظورة

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كبسولات الكمثرى
كبسولات الكمثرى

أحمد سالم

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نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط (176) طردًا بداخلها 3 ملايين 238 ألفًا و116 كبسولة منشط ومكملاً غذائيًا وتخسيس مختلفة الأنواع مدون عليها صناعة بعض الدول الأجنبية، (غير واردة بالمستندات ومحظور دخولها للبلاد).

وكانت المضبوطات داخل حاوية مشمولها (قطع غيار معدات ثقيلة) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء الإسكندرية عبر ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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