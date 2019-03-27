إنقاذ مسنة سقطت فى بالوعة صرف بطنطا

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شهدت قرية كفر عصام التابعة لمركز طنطا سقوط سيدة مسنة في بالوعة مشروع "تحت الإنشاء" في القرية حال سيرها في الشارع، ونقلها إلى مستشفى المنشاوي العام لإسعافها.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا بوصول سيدة تدعى فوزية 64 عامًا، مقيمة بقرية كفر عصام، مركز طنطا، مصابة بكسور وجروح متفرقة في الجسم، وتبين أنها سقطت في إحدى بالوعات الصرف الصحي بالقرية.

وقال بهاء قنديل، من عائلة المصابة، أثناء سيرها في الشارع لشراء بعض المستلزمات المنزلية، سقطت في بالوعة تابعة لمشروع الصرف الصحي بالقرية، وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام لإسعافها، وتبين إصابتها بكسر مضاعف في الكتف، وجروح في الوجه.

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