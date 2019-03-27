» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل

27 مارس 2019 - 06:49 م

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، أن بلاده أصبحت أقوى بكثير منذ يونيو عام 2017، في إشارة إلى تاريخ القرار المفاجئ الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بمقاطعة قطر بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال أمير قطر، خلال كلمته في حفل افتتاح متحف قطر الوطني الذي بُني على شكل وردة صحراء بتكلفة تقدّر بنحو 434 مليون دولار، بحضور شخصيات مرموقة من 55 دولة، إن بناء المتاحف في بلاده يأتي من أجل تنوير الجمهور بماضي قطر وحاضرها ومكانها في العالم.

وأكد أمير قطر أن "المتحف يمثل صياغة لهويتنا الثقافية العربية القطرية، ونريد عبر المتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى توفير مناخ للحوار مع الذات ومع الآخر".

وأضاف: "المتحف الوطني يمثل ما نحن عليه كبلد يتسم في فتح الحوار والتعاون في جميع المجالات، وهدفنا بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية البشرية".

ووصل عدد من قادة العالم والوزراء إلى الدوحة، قبيل ساعات قليلة من بدء الاحتفالات بافتتاح "وردة الصحراء"، ومن بينهم وزير الثقافة والتراث العماني هيثم بن طارق آل سعيد.