  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:50 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبى: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

#

فنانة شهيرة لترامب: قرارك بشرعنة الاحتلال مالوش معنى

#

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

#

مسقط: قرار ترامب بشأن الجولان لا يساعد على الاستقرار

إسرائيل

الجولان

الاتحاد الأوروبي

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا كريستيان برغر، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

جاء ذلك في تصريح للأناضول عقب زيارته بلدية ولاية ملاطيا وسط تركيا، الأربعاء، تطرق خلاله إلى تصريح ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني، عقب توقيع الرئيس الأمريكي على مرسوم "يعترف رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف برغر: "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بموجب القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 142 الصادر عام 1967، وقرار 497 الصادر عام 1981".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت موغريني، في بيان لها، عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة.

وقالت موغريني إن "موقف الاتحاد بشأن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير".

مساء الاثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل.

ووقفت تركيا وأبرز دول العالم في وجه إعلان ترامب، ووصفته بأنه "باطل"، و"مخالف للقوانين الدولية".

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز