» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

27 مارس 2019 - 06:28 م

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا كريستيان برغر، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

جاء ذلك في تصريح للأناضول عقب زيارته بلدية ولاية ملاطيا وسط تركيا، الأربعاء، تطرق خلاله إلى تصريح ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيديريكا موغريني، عقب توقيع الرئيس الأمريكي على مرسوم "يعترف رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف برغر: "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان بموجب القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 142 الصادر عام 1967، وقرار 497 الصادر عام 1981".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت موغريني، في بيان لها، عدم اعتراف الاتحاد بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة.

وقالت موغريني إن "موقف الاتحاد بشأن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير".

مساء الاثنين، وقع ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل.

ووقفت تركيا وأبرز دول العالم في وجه إعلان ترامب، ووصفته بأنه "باطل"، و"مخالف للقوانين الدولية".

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.



