عامل يشعل النيران في سيارة سيدة

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أحمد سالم

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سيارة

القليوبية

عامل

طوخ

استعان عامل بصديقه لإشعال النيران في سيارة ربة منزل بطوخ، انتقاما من ابنها الطالب الذي عاكس خطيبته في طوخ، وجرى السيطرة على الحريق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بإحدى السيارات بشارع مصرف الحصة دائرة المركز، وجرى إخماده بمعرفة الأهالي.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة، ملك ناهد م ربة منزل، وأتت النيران على السيارة من الداخل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبمعاينة السيارة تبين وجود كسر بالزجاج الأمامي والخلفي، وعثر بجوارها على زجاجة مياه غازية بها أثر مادة سريعة الاشتعال (بنزين).

بسؤال النقيب مصطفى كامل معاون المباحث لمالكة السيارة اتهمت محمود م ز عامل وطارق وس عامل، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الأول وابنها محسن م ح طالب، لاعتقاده بتعرض ابنها لخطيبة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول الاستعانة بالثاني للقيام بذلك، وجرى التحفظ على السيارة، وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7661 جنح مركز طوخ لسنة 2019.



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