» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

27 مارس 2019 - 05:54 م

أعلن رئيس الوزراء الهندي نارنيدرا مودي، الأربعاء، أن بلاده نجحت في إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي، بينما حذرت باكستان في المقابل من "عسكرة الفضاء".

وقال مودي في كلمة متلفزة: "سجلت الهند اسمها كقوة من نخب الفضاء، لقد استهدف سلاح مضاد للأقمار الصناعية بنجاح قمرا صناعيا في المدار".

وأوضح أن "المهمة استغرقت ثلاث دقائق لإتمامها".

وبعد الكلمة، قال مودي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "في رحلة كل أمة، هناك لحظات تجلب الفخر ولها تأثير تاريخي على الأجيال القادمة.. إحدى هذه اللحظات اليوم".

وتابع قائلاً: "اختبرت الهند بنجاح الصاروخ المضاد للأقمار الصناعية.. مبروك للجميع على نجاح المهمة".

وأضاف أن "المهمة كانت معقدة للغاية، وتمت بسرعة عالية للغاية وبدقة ملحوظة، إنها تدل على البراعة الرائعة للعلماء الهنود البارزين ونجاح برنامج الفضاء لدينا".

ولفت إلى أن "الهند هي الدولة الرابعة، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين، التي تحصل على مثل هذه القدرة المتخصصة والحديثة".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن "إسلام أباد تقف ضد إطلاق سباق تسلح في الفضاء".

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع قناة "جيو نيوز" المحلية: "لقد كانت باكستان مؤيدا قويا لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. إن الفضاء هو التراث المشترك للبشرية، وكل دولة تتحمل مسؤولية تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة".

يشار إلى أن إعلان نيودلهي عن هذه التجربة يأتي قبل الانتخابات العامة في البلاد، والتي ستبدأ في 11 أبريل المقبل.



