  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

المؤبد لطالب قتل مواطنًا بالزاوية الحمراء

قضايا وحوادث

المؤبد لمصري حاول قتل جنود أمريكيين بالكويت
المؤبد لمصري حاول قتل جنود أمريكيين بالكويت

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عاطل يهتك عرض فتاتين تحت تهديد السلاح بالزاوية الحمراء

#

لـ22 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بالزاوية الحمراء

#

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بترويج عملات مزورة بالزاوية الحمراء

#

شاهد.. ما قاله والد شاب الزاوية الحمراء في أول ظهور إعلامي له

طالب

محكمة الجنايات

جريمة قتل

الحبس المشدد

السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم "محمد.ا" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مواطن بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عصيل و أحمد عطية، وأمانة سر عامر على وحسن منصور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد.ا"، طالب، بقتل المجني عليه "خالد.ج" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله  بقصد ترويع وتخويف أهالى المنطقة، وأعد المتهم  لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية" وذخائر، فأطلق عيارا ناريا صوب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز