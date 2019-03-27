صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

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الكويت

الجالية المصرية

صفاء الهاشم

خرجت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، بتصريحات جديدة ضد الجالية المصرية، قد تتسبب فى أزمة بين الشعبين الشقيقين، محرضة على التظاهر ضد نقل قنصلية القاهرة من الروضة إلى منطقة السلام.

وقالت صفاء الهاشم، في تصريح صحفي، إن انتقال القنصلية المصرية من الروضة إلى منطقة السلام سيخلق فوضى لأن هناك مراجعة يومية من قبل الجالية المصرية وهو أمر مزعج لأهالي المنطقة خصوصا أيام الانتخابات المصرية أو سواها، مؤكدة أنها وزملاءها النواب يرفضون هذا الانتقال.

وطالبت النائبة الكويتية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتطبيق القانون لجهة عدم انتقال القنصلية المصرية إلى منطقة السلام المكتظة بالسكان، موضحة أنه لا يحق لأي سفارة أو قنصلية وفق قانون المجلس البلدي أن تستأجر مبنى في منطقة سكن خاص.

وأضافت، تحدثنا مع وزير الخارجية بشأن انتقال القنصلية المصرية إلى منطقة الروضة وطالبناه بتطبيق القانون المتعلق بعدم السماح للسفارات أو القنصليات باستئجار مقراتها في المناطق السكنية، وبإمكان القنصلية المصرية أن تنتقل إلى الضجيج أو إلى مبنى تجاري أو حتى أن تنضم إلى مبنى السفارة المصرية في الدعية لأنه من غير المعقول أن يتم التضييق على الكويتيين الذين دفعوا أموالهم حتى يجهزوا بيت العمر ومن ثم تتم مضايقتهم –على حد زعمه.

وكانت  القنصلية المصرية لدى الكويت، قد أعلنت السبت الماضى، نقل مقرها من منطقة الروضة إلى منطقة السلام، مشيرة إلى مباشرة أعمالها في المقر الجديد اعتبارا من 1 أبريل المقبل.



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