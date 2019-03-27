نظر استئناف النيابة في اتهام "دريم بارك" بالتهرب الضريبي

حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار كمال مسعود، جلسة 30 مارس المقبل لأولى جلسات نظر استئناف النيابة العامة فى محاكمة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك"، بتهمة التهرب الضريبي.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، فى 4 مارس الحالى، قد قضت ببراءة شركة مدينة ملاهى "دريم بارك" من التهرب الضريبى، ولَم ترتضى النيابة العامة هذا الحكم، فتقدمت باستئناف على الحكم الصادر وتحديد جلسة 30 مارس لنظر الاستئناف المقدم من النيابة.

وأسندت النيابة لشركة ملاهى "دريم بارك" بصفتها المستغل لأحد الأماكن الخاصة لأحكام قانون ضريبة الملاهى "ملاهى دريم بارك"، فقد خالف أحكام هذا القانون باستعمال طرق من شأنها التخلص من سداد الضريبة بمخالفته أحكام الإخطار المقدم، بأن قامت الشركة بتحصيل مبالغ دخول أعلى من المقررة على ألعاب معينة وحدائق داخل المدينة، دون توريد الضريبة المستحقة.