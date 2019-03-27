القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

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وزارة الاوقاف

خطيب

الإسكندرية

كمبيوتر

مهندس

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من مديرية الأوقاف يفيد بقيام أحد المصلين بالتعدي على إمام وخطيب مسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر، أثناء وقوفه على المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة بالمسجد تظهر قيام المتهم باختراق الصفوف ومحاولة اعتلاء المنبر للاعتداء على إمام المسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة التي خصصتها وزارة الأوقاف للحديث عن مخاطر الإدمان والمخدرات بكافة مساجد الجمهورية.

حيث قام المتهم بضرب إمام المسجد برجله ليبعده عن المنبر فيما قام المصلون بالسيطرة عليه وإبعاده خارج المسجد ليستكمل الإمام خطبة الجمعة مرة أخرى.

وبإلقاء القبض على المتهم تبين أنه يدعى «ت. م» 32 سنة، مهندس كمبيوتر، وبإحالته إلى النيابة العامة وبسؤاله عن دوافع ارتكابه الواقعة قرر: «أنا خفت لأحسن يكون الإمام جاب سيرتي واسمى وهو واقف على المنبر».

وعلى الفور، قرر المحامي العام لنيابات المنتزه إجراء كشف مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة.

ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن موضوع خطبة الجمعة الموحدة كان عن مخاطر الإدمان والمخدرات، وأن المتهم حاول التعدي على إمام المسجد لاعتقاده أنه يتحدث عنه، مضيفًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحقيق مع المعتدي، مشيدًا بحسن تعامل إمام المسجد مع الواقعة واستكمال الخطبة بثبات.


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