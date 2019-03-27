مهاتير محمد: الإسرائيليون أكثر إرهابًا من غيرهم

27 مارس 2019 - 04:44 م

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إن "الإسرائيليين أكثر إرهابًا من غيرهم"، في تعليقه على القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال "مهاتير"، في تصريحات خلال زيارته المعرض الدولي للملاحة الجوية والبحرية، في جزيرة لنكاوي، تعليقًا على القصف الإسرائيلي على غزة: "هذا هو أسلوب إسرائيل. هم أكثر إرهابا من غيرهم".

وأشار إلى أن إسرائيل ترد على الهجمات بأضعاف المرات، مضيفًا: "ينبغي علينا الاحتجاج على هذه الهجمات. نعتقد أن العنف لا يمكن أن يحل المشاكل في المنطقة".

والجمعة الماضي، شن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، هجوماً على إسرائيل، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص".

وقال "محمد"، في تصريحات من إسلام أباد، إن "إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وشنت مقاتلات إسرائيلية، بين مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على أهداف عديدة في أنحاء غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب. ‎

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة، وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

ومساء الإثنين، أعلنت "حماس" نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي لم تعلن رسميا شيئا عن الأمر.

وفجر الأربعاء، جددت طائرات إسرائيلية، القصف على قطاع غزة، حيث شنت غارة على موقع عسكري تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع، دون البلاغ عن وقوع إصابات.



