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تفاصيل جديدة.. سر عصبية "كارتر" أثناء مفاوضات السلام

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وكالات

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أزمة

كشف مسئول إسرائيلي بارز، عن أسرار جديدة حول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، قبل 40 عامًا، التي أظهرت سبب عصبية الرئيس الأمريكى جيمى كارتر خلال المفاوضات.  

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس، الثلاثاء، حوارا مع أهارون باراك، المستشار القضائي السابق لرئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع مصر، إبان إجراء الاتفاق مع مصر، قبل أربعين عاما، كشف من خلاله عن أسرار جديدة تتعلق بالمفاوضات العصيبة التي سبقت توقيع الاتفاق النهائي بين تل أبيب والقاهرة.

وأوضحت الصحيفة العبرية على لسان المستشار القضائي، أهارون باراك، أن الرئيس الأمريكي، جيمي كارتر، كان أكثر الشخصيات المتواجدة خلال أيام المفاوضات المصرية الإسرائيلية، عصبية وإزعاجا، إذ كان يصرخ كثيرا في طاقم المفاوضات الإسرائيلي للإسراع بإنهاء مسودة الاتفاق.

وذكر أهارون باراك، المستشار القضائي لرئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي، قبل أكثر من 40 عاما مضت، أن الإدارة الأمريكية أرسلت طاقم مفاوضين سياسيين وليس طاقم مفاوضات قضائي، وهو ما تسبب في إطالة مدة توقيع الاتفاق النهائي بين مصر وإسرائيل، فضلا عن عصبية وإزعاج كارتر الدائم، طيلة أيام المفاوضات.

يشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيجن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.



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