إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

27 مارس 2019 - 04:32 م

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، وبضع عشرات آخرون بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مدينتي "رام الله" و"البيرة"، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بالرصاص المطاطي، وإصابتين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات الدائرة على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، وفق وكالة الأناضول.

وأفاد مسعفون ميدانيون مراسل الأناضول، بأنهم قدموا العلاج لبضع عشرات من المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وتظاهر العشرات من طلاب جامعة "بيرزيت" (غير حكومية) عند حاجز "بيت إيل" العسكري، شمالي رام الله، احتجاجا على اعتقال قوة خاصة إسرائيلية ثلاثة طلاب من الحرم الجامعي، أمس الثلاثاء، ودعما للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، بحسب مراسل الأناضول.

وأمس الثلاثاء، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية 3 طلاب فلسطينيين من داخل حرم جامعة "بيرزيت"، وفق منظمة "الكتلة الإسلامية" في الجامعة، الجناح الطلابي لحركة "حماس".

وتشهد السجون الإسرائيلية توترا منذ مطلع العام الجاري، زادت حدتها منذ أيام، عقب اقتحام قوات خاصة عددا من السجون واعتدائها بالضرب على المعتقلين.



