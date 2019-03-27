  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:52 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

عرب وعالم

شهيد وجريح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

#

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب رام الله

#

إصابة 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة

#

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

إحتلال

مجلس الأمن

أزمة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، وبضع عشرات آخرون بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات بين عشرات الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مدينتي "رام الله" و"البيرة"، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع ثلاثة مصابين بالرصاص المطاطي، وإصابتين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات الدائرة على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، وفق وكالة الأناضول.

وأفاد مسعفون ميدانيون مراسل الأناضول، بأنهم قدموا العلاج لبضع عشرات من المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وتظاهر العشرات من طلاب جامعة "بيرزيت" (غير حكومية) عند حاجز "بيت إيل" العسكري، شمالي رام الله، احتجاجا على اعتقال قوة خاصة إسرائيلية ثلاثة طلاب من الحرم الجامعي، أمس الثلاثاء، ودعما للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واستخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، بحسب مراسل الأناضول.

وأمس الثلاثاء، اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية 3 طلاب فلسطينيين من داخل حرم جامعة "بيرزيت"، وفق منظمة "الكتلة الإسلامية" في الجامعة، الجناح الطلابي لحركة "حماس".

وتشهد السجون الإسرائيلية توترا منذ مطلع العام الجاري، زادت حدتها منذ أيام، عقب اقتحام قوات خاصة عددا من السجون واعتدائها بالضرب على المعتقلين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز