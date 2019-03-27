أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول بدءًا من الجمعة

27 مارس 2019 - 04:22 م

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر اعتبارًا من الجمعة وحتى نهاية الاثنين المقبل، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

وقال «عبدالعال»، خلال بيان، عن حالة الطقس من الجمعة حتى الاثنين المقبل، إنه ستنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة وتصل لحد العاصفة أحيانا يومي السبت والأحد على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض تدريجى في درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 5 – 6 درجات ليسود طقس مائل للبرودة شمالا ويكون معتدل الحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ومن المتوقع اعتباراً من يوم الاثنين أن تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء.

ونصح خلال هذه الفترة بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط، وتجنب التعرض المباشر للأتربة والقيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فستكون: السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 22 إلى 19 درجة مئوية، السواحـــل الشمالية الغريبة من 20 إلى 18، محافظات الوجة البحرى والقاهرة من 25 إلى 19، محافظـات شمال الصعيـد من 27 إلى 21 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيـد من 33 إلى 26، ومحافظات جنـوب سـيناء من 26 إلى 23 درجة مئوية.



