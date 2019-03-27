تفاصيل لقاء الملك سلمان والجنرال الليبي حفتر

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الملك سلمان وحفتر
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اهلى

زمالك

القمة

مساء الانوار

شلبي

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد الملك سلمان "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار". وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية".

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أكد أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيتوجه الأربعاء في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا، في 10 ديسمبر، كسبيل لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي، لكن تصاعد حدة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات.

وتعيش ليبيا الآن حالة انقسام، بين حكومة معترف بها في طرابلس، وأخرى موازية في الشرق تحظى بدعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.



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