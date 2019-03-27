"محمد الفاتح" ليس المقصود في حديث الرسول

27 مارس 2019 - 02:44 م

قال الباحث التاريخي الكويتي سلطان الأصقه إن مؤسس الدولة العثمانية، "أرطغرل"، شخصية أسطورية باهتة، ولا نعلم عنها شيئا، وأصوله مغولية وليست تركية.

وأضاف الأصقه في لقاء تلفزيوني خلال برنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية" أنه ليس ثابتا أنه هو من أنشأ الدولة العثمانية، بل كان مقاتلا مرتزقا، والأقوى في أقوال المؤرخين أنه كان وثنيا وغير مسلم.

وأوضح أن الدولة العثمانية كانت دولة صوفية عندها شركيات وانحرافات، وخلطت بين هذا التصوف والتشيع، وسلاطين الدولة العثمانية من أولهم إلى آخرهم، لم يكن واحد منهم على عقيدة أهل السنة.

وعن الحديث النبوي الذي امتدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتح القسطنطينية (اسطنبول) ليس المقصود به السلطان العثماني محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، وإنما سيكون الفتح المقصود بالحديث النبوي الشريف في آخر الزمان.

وتابع قائلا: السلطان العثماني محمد الفاتح سن قانونا اسمه (قانون نامة) الذي يبيح قتل الحاكم لإخوته وأبنائه، واستخدمه من بعده 14 سلطانا في قتل إخوتهم، وأحدهم قتل 40 فردا من أسرته، وبينهم إخوته وأبناؤه، وإن اسطنبول خرجت كلها في ذلك اليوم لتشييع الجنائز.

كما أن السلطان سليمان القانوني قتل ابنيه الاثنين وخنق أحفاده أمام والدهم يزيد، بحسب قوله.

وأضاف أن سليمان القانوني، أيضا الذي حكم أرجاء واسعة من العالم بما فيها أجزاء من أوروبا، كان مذهبه صوفيا وقام بتجديد قبور العلماء وبنائها، وبينها قبر الإمام أبي حنيفة.

وأشار إلى أن دخول العثمانيين إلى العراق وباقي الدول العربية كان احتلالا، وكان يستهدف إسقاط المماليك، ولا يمكن تشبيه دخول العثمانيين إلى العالم العربي بالفتوحات الإسلامية الأخرى.