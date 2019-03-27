الاتحاد الأوروبى: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

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متابعات حنان حمدتو

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أعلن الاتحاد الأوروبي، عبر الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موجيريني، عدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، موجها صفعة لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه أن الجولان إسرائيلية.

وكتب الاتحاد الأوروبي تغريدة على "تويتر": "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي. لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات #الجولان المحتلة - إعلان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موجيريني".

وقالت فديريكا موجيريني، على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد الأوروبي عن وضع مرتفعات الجولان لم يتغير، وإن موقف الاتحاد الأوروبي عن مرتفعات الجولان يتماشى مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و497، ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.


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