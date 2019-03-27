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تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان في "الحزام الأخضر" لـ26 يونيو

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة ابراهيم سليمان واخرين بقضية الحزام الاخضر ل25 مارس المقبل
تاجيل محاكمة ابراهيم سليمان واخرين بقضية الحزام الاخضر ل25 مارس المقبل

شيماء السيد

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غدا محاكمة إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر

الحزام الاخضر

إبراهيم سليمان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة علي إبراهيم سليمان  وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر" وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 26 يونيو للمرافعة، وتقديم تقرير بما تم في التصالح.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

 كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.   

 صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناص بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل وهاني حمودة.

كانت النيابة احالت سليمان واخرين لمحكمة الجنايات بعد  أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تواطى الوزير والمسؤولين السابقين بالهيئة مع المتهم سمير زكى عبدالقوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التى يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمننته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزى للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.

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