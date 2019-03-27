شوقى: نظام الامتحانات الإلكترونى الأكفأ فى عمر "التعليم"

27 مارس 2019 - 02:26 م

أفاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإن طلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا امتحان الجغرافيا، اليوم الأربعاء، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم تجاوز عددهم 400 ألف طالب وطالبة.

وأضاف شوقى في تصريحات صحفية، أنه من الأفضل الانتظار لمنتصف اليوم لأن الأعداد تزداد طوال اليوم، ولكن اليوم هو الأكثر زخما، إذ إن العدد حتى هذه اللحظة تجاوز 400 ألفًا حتى الساعة 12 ظهرا، وما يزال اليوم طويلا ونتوقع أكبر رقم اليوم.

واكد أن هذا يعكس الرغبة عند الطلاب للتدريب والاستفادة من التجربة الإلكترونية وهو أجمل ما رأيناه في هذه التجربة. وأن أبناءنا الطلاب لديهم تشوق للتعلم الحقيقي واكتشاف طرق التعلم الحديثة رغم كل التوتر المحيط بهم من كل جانب، ولذلك نحن نبذل الجهد لتقديم أفضل ما في العالم لكل طالب مصري.

وتابع بان نجاح السيستم الخاص بالامتحانات الإلكترونية تماما اليوم، وكذلك نظام التصحيح الإلكتروني الذي يعمل أيضا بكفاءة. وأوضح أن الدولة تعمل بأكملها على وضع حلول متكاملة لضمان سير عملية تطوير منظومة الامتحانات بشكل يراعي مصلحة الطلاب.