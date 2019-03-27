  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:53 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

شوقى: نظام الامتحانات الإلكترونى الأكفأ فى عمر "التعليم"

آخر الأخبار

طارق شوقى
طارق شوقى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أديب: "صبرتوا 30 سنة اصبروا 4 شهور كمان"

#

المصرى يواجه «الجمارك» وديًا استعدادًا لطلائع الجيش

#

وزير التعليم عن تسريب الامتحانات: "سايبنهم بمزاجنا"

#

"التربية والتعليم": استمرار عقد امتحانات الثانوية الخميس القادم

وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

أفاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإن طلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا امتحان الجغرافيا، اليوم الأربعاء، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم تجاوز عددهم 400 ألف طالب وطالبة.

وأضاف شوقى  في تصريحات صحفية، أنه من الأفضل الانتظار لمنتصف اليوم لأن الأعداد تزداد طوال اليوم، ولكن اليوم هو الأكثر زخما، إذ إن العدد حتى هذه اللحظة تجاوز 400 ألفًا حتى الساعة 12 ظهرا، وما يزال اليوم طويلا ونتوقع أكبر رقم اليوم.

واكد  أن هذا يعكس الرغبة عند الطلاب للتدريب والاستفادة من التجربة الإلكترونية وهو أجمل ما رأيناه في هذه التجربة. وأن أبناءنا الطلاب لديهم تشوق للتعلم الحقيقي واكتشاف طرق التعلم الحديثة رغم كل التوتر المحيط بهم من كل جانب، ولذلك نحن نبذل الجهد لتقديم أفضل ما في العالم لكل طالب مصري.

وتابع بان نجاح السيستم الخاص بالامتحانات الإلكترونية تماما اليوم، وكذلك نظام التصحيح الإلكتروني الذي يعمل أيضا بكفاءة. وأوضح أن الدولة تعمل بأكملها على وضع حلول متكاملة لضمان سير عملية تطوير منظومة الامتحانات بشكل يراعي مصلحة الطلاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز