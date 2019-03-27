الجماعة رشحت "أميّ" لا يقرأ لإسقاط أبو العلا ماضي

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الإخوان

وجدي غنيم

أبو العلا ماضي

محيي عيسي

هاجم القيادي الإخواني محيي عيسى دعوة القيادي الإخواني وجدي غنيم، والتي طالب فيها الشعب الجزائري بالخروج لأجل تطبيق الشريعة في حراكه المستمر.

وأضاف عيسى على حسابه في فيسبوك: "بعد أن خربوا ثورة مصر يريدون الآن تخريب ثورة الجزائر والعمل على تفتيتها وانقسامها الأيديولوجى، منوها أن غنيم يدعو المتظاهرين بالجزائر إلى رفع شعار تطبيق الشريعة والشعارات الإسلامية حقا من الجهل ما قتل".

وتفاعل العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسب منشور عيسى، حيث كتب قائلا: سؤال محدد وواضح لجميع الأحباب المعترضين والذى تطرقوا فقط لشخصى ونيتى السؤال بوضوح هل أنتم توافقون على كلام الشيخ وجدى برفع الشعارات الإسلامية والمطالبة بتطبيق الشريعة فإذا كانت الإجابة "نعم" فأنتم لستم إخوان، لأن إخوان الجزائر يرفضون هم وكل الأحزاب الإسلامية ذلك.

وأضاف: "وإن كانت الإجابة لا فلما الاعتراض ومرة أخرى وأخيرة رجاء لمن أتشرف بتعليقهم لا تشخصنوا القضايا.. اختلف مع البوست كما شئت لكن يكن خلافك فى لٌب الموضوع ووقتها على عينى وراسى".

وهاجم حساب عبد الرؤوف البربري منشور عيسى قائلا: "توجهك بالسب والقذف على الإخوان - رغم اعتراضي على كثير مما فعلوا ويفعلوا.. فقد سئمت منك ومن أسلوبك وطريقتك كما سئمت من غيرك وفعله".

وجاء رد عيسى: "ما علاقة المنشور بالإخوان وجدى غنيم لا علاقة له بالإخوان، والمنشور يتحدث عن رغبته فى تحويل ثورة الجزائر لثورة إسلامية ، والإخوان هناك لا يريدون ذلك ، فهم أعقل من هذا الهراء".

وهاجم حساب طارق محمد: "أخي الفاضل المهندس محيي ، كنت أود ألا أذكر شهادتي هذه ، والله على ما أقول شهيد ، و الله يحكم بيني و بينك ، لكن مضطر أذكر هذه الشهادة بسبب سيل الاستفزازات منك.. وأنت تعلم يقينا ، أني لست من الإخوان و لا من غيرهم".

وأكد عيسى أن خلافه مع الإخوان ليس وليد هذه الأيام بل هو ممتد لعقود ماضية قائلا : " خلافى مع الإخوان ونصحى لهم كان أيام انتخابات 1987 والتى كنت فيها على رأس القائمة ونجح معى 5 من الإخوان".

وأوضح أيضا أن أول الخلاف بسبب  تأييدهم لترشح مبارك واستمر الخلاف يتصاعد".

 وتابع قائلا: "إن سبب استبعادى لم يكن الكفاءة وإنما كانت الثقة وهل تعلم أيضا أن أبو العلا ماضى نزل فى دائرة المنيا فى انتخابات 2012 فرشح الإخوان ضده عامل لا يحسن القراءة وحشدوا لإسقاطه ونجحوا فى ذلك بل تفاخروا به".

 ووجه رسالة لمنتقديه: "دعك من هذا كله وقل لى بربك ما وجه الاستفزاز فى هذا المنشور وما علاقته بالإخوان أن أتكلم عن داعية مكفراتى يكفر طوب الأرض ويتدخل فى الجزائر ويريد تحويلها إلى ثورة إسلامية ليعيد العشرية السوداء، ولك أن تدخل على موقع الثورة الجزائرية لترى كم الهجوم عليه والسخرية منه".


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