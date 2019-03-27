بدء إجراءات الإفراج عن علاء عبد الفتاح

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علاء عبد الفتاح

علاء

اخلاء سبيل علاء عبد الفتاح

أكد خالد علي، محامي الناشط علاء عبد الفتاح، إن وزارة الداخلية بدأت تنفيذ عدة إجراءات لإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، بعد قضاء مدة عقوبته في أحداث مجلس الشورى.

وأضاف خالد علي أنه قد تم ترحيل علاء من السجن إلى فسم الخليفة، ومن المقرر أن يُرحِّله قسم الخليفة إلى مديرية أمن الجيزة التي ستُرحِّله بدورها إلى قسم الدقي أو قسم العمرانية محل سكنه الحالي أو السابق والذي سيكون محطته الأخيرة قبل إخلاء السبيل، بحسب الشروق.

وتابع خالد على أن هذه الاجراءات لا تستغرق سوى 6 ساعات لكون علاء عبد الفتاح غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.


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