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الأهلى يخوض مرانه عصر اليوم استعدادا للزمالك

الرياضة

مران الاهلي
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محمد عبد الحارس

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مفاجأة .. "شوبير" في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

يؤدى فريق الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري العام.

ويسعى الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين من الناحية الفنية من خلال التدريبات وتنفيذ الجانب الخططي، إلى جانب التركيز على العامل النفسي من خلال المحاضرات النظرية في ملعب التتش.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة غدا الخميس حيث يخوض الفريق مرانه قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق.


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