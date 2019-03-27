"أسوشيتد برس" تسلط الضوء على أزمة "أبو النجا" و"واكد"

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الضوء على أزمة الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، مع نقابة المهن التمثيلية في مصر، إذ ألغت الأخيرة عضوية الفنانين، بعد مشاركتهما في مؤتمر صحفي في واشنطن حول التغيرات الدستورية بالبلاد .

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن نقابة الممثلين في مصر ألغت عضوية، كلاً من أبو النجا وواكد، بعد مشاركتهما في مؤتمر صحفي في واشنطن حول التغييرات الدستورية المقترحة التي من شأنها أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حكمه.

واتهم اتحاد المهن التمثلية، أمس الثلاثاء أبو النجا، وواكد بالخيانة العظمي، ويقيم كلا الممثلين في الولايات المتحدة، وقد ظهرا في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأمريكية والشرق أوسطية.

وأوضح التقرير أن كلاً من واكد وأبو النجا، انضم إلى عضو الكونجرس، الديمقراطي توم مالينوفسكي وآخرين في إحاطة إعلامية هذا الأسبوع حول التغييرات الدستورية المقترح مناقشتها بمصر.

وجاء في قرار النقابة الذي صدر، أمس، "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصر إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها فى اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وتابعت :" لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أى عضو خائن لوطنه بين أعضائها محذرة إياهم من الإنجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذى يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".