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استئناف القاهرة تحظر تحصيل أمناء السر دمغة المحاماة

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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دمغة المحاماة

أصدر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة ,عضو مجلس القضاء الأعلى, قرارا بحظر قيام جميع سكرتارية الجلسات بدوائر الجنايات والمدني والأسرة وطعون نقض الجنح بتحصيل قيمة دمغة المحاماة من المحامين .

كما أصدر المستشار شوكت قرارا بالتنبيه على أمناء السر بالمحكمة ومأموريتها بإنشاء سركي لقلم المطالبة يسجل به اسم المدين ورقم الاستئناف ورقم المطالبة والمبلغ المستحق.

ونبه رئيس المحكمة على كافة أمناء السر بالمحكمة ومأمورياتها بارسال صورة من رول الأحكام مع الأحكام لقسم مراجعة الرسوم لحصر الأحكام المستحق عليها قوائم رسوم , بجانب تحديد 60 يوما لقيام أمناء السر بإرسال الأحكام لقلم المطالبة لتنفيذ المبالغ المستحقة عليها فور الانتهاء من دورة إجراءاتها من تاريخ صدور الحكم وذلك بعد أن تلاحظ وجود عدة قوائم رسوم أرسلت لقلم المطالبة بعد مرور عدة أعوام ..كما تم التنبيه على إدارة المطالبة بالتوقيع بالاستلام لأمناء السر على السركي الخاص بهم توقيع واضح وموكلف رئيس المحكمة إدارة المطالبة باستلام جميع الأحكام الواردة اليهم وقيدهم برقم مسلسل خاص بالمطالبة فور ورودها بعد مراجعتها وإنشاء سركي خاص بأية مواد بها استيفاءات تقيد بها وقيدها بدفاتر وارد المطالبات ..كما تم تكليف إدارة الطالبة بإرسال كشف لإدارة التفتيش المالي والإداري والإدارة المدنية بالأحكام المعادة لأمناء السر بواقع 15 يوما .


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