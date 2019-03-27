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باريس تحترق.. وماكرون يحتسي نبيذا بـ 2000 دولار

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

عبد القادر وحيد- متابعات

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ماكرون يدين "مشاهد الحرب" باحتجاجات باريس

ماكرون

نبيذ

السترات الصفراء

2000 دولار

شنت صفحة في "فيسبوك" هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهمته بأنه تناول زجاجة نبيذ بقيمة 2000 يورو (2272,17 دولار) بينما كانت باريس تحترق"، في إشارة إلى احتجاجات السترات الصفراء التي اجتاحت باريس الأشهر الماضية.

وتداولت الصفحة صورة تظهر الرئيس الفرنسي  بين الجبال، وهو  يقدم النبيذ لضيوفه، وذلك عبر في منشور تم تداوله على صفحة The Picologues في "فيسبوك"، يعود إلى 17 مارس الجاري.

وأضاف المنشور مع صورة ماكرون أن الرئيس قدّم زجاجة نبيذ بقيمة 2000 يورو بينما كانت باريس تحترق.

صحيفة "لوموند" الفرنسية  أوضحت أن الصورة لم تلتقط بالتزامن مع أحداث "السترات الصفراء"، بل في إبريل 2017، من قبل "إريك فيفيربيرغ" مصور وكالة "فرانس برس".

ويظهر إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، في الصورة الأصلية،  جالسين في الجبال في مطعم في 12 إبريل 2017.

ولا تبلغ زجاجة النبيذ الظاهرة في الصورة 2000 يورو كما تزعم Picologues ، بل يتراوح سعر أنواع مشابهة بين 22.50 و100 يورو بينما لا تتعدى قيمة قنينة إيمانويل نحو 70 يورو (79,49 دولاراً) بحسب ما نقلته الصحيفة عن خبراء في هذا الشأن.

يذكر أن محتجي "السترات الصفراء" واصلوا استمرارهم في الاحتجاجات في السبت التاسع عشر على التوالي، حيث خرجوا إلى شوارع العاصمة والمدن الكبرى للاحتجاج على سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهد احتجاجات الأسبوع الـ 19 هدوءا نسبيا مقارنة بالسبت الماضي الذي شهد أعمال تخريب في جادة الشانزيليزيه منعت على خلفيتها، الحكومة التظاهر في هذه الجادة الأشهر في العالم.


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