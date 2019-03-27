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حبس أستاذ جامعي وفتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لنشر أخبار كاذبة

قضايا وحوادث

حبس
حبس

أحمد الشربينى

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس أستاذ جامعي وفتاه  15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط، ووجهت النيابة إلى المتهمين آية حامد طالبة، و السيد حسن أستاذ جامعي، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.


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