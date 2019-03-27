«عبد الغفار» يستعرض توصيات "المؤتمر الثانى لعلوم المواد والهندسة"

27 مارس 2019 - 01:03 م

قدم الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تقريرًا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول توصيات المؤتمر الدولي الثاني لعلوم المواد والهندسة والذى نظمه المركز بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح "عويس" أن التطور الهائل في التكنولوجيا يعود في جانب كبير منه إلى ما يحدث من تقدم في علوم المواد حيث إنها تؤثر بشكل مباشر في مجالات المعلومات والطاقة والمياه والصحة والزراعة والصناعة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر أوصى بعدد من التوصيات المهمة منها: الاهتمام بأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة لما لها من أثر فعال في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وما تسببه من تلوث بيئي واحتباس حراري.

كما أضاف التقرير أن هناك مجالا واسعا لتطبيقات المواد ذات الأبعاد النانومترية في جوانب متعددة مثل الخلايا الشمسية، والتطبيقات الكهربية والمغناطيسية والضوئية، وخلايا الوقود، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وحماية الفلزات من التآكل. وقد تم عرض عدد كبير من الأبحاث في تلك المجالات، وأوصى المؤتمر بالاستفادة من تلك النتائج في إنتاج نماذج أولية من تلك المنتجات وتقييمها فنيا واقتصاديا تمهيدا لعرضها على المستثمرين للإنتاج التجاري.

وأوصى المؤتمر أيضا بالاستفادة من الخواص الميكانيكية المتميزة لمادة الجرافين حيث تعمل هذه المادة على امتصاص الصدمات وحماية ركاب السيارات في حالة حدوث الحوادث.

وتناول المؤتمر عددًا من الأبحاث المتميزة في مجال الفلزات والسبائك والتي استهدفت تطوير الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لتلك المواد وبما يرفع من كفاءة أدائها في التطبيقات الصناعية المختلفة، كما تم عرض الجديد في طرق تصنيع المنتجات الهندسية مثل السباكة، وميتالورجيا المساحيق، واللحام، والطباعة ثلاثية الأبعاد.