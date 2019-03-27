  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:54 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

«عبد الغفار» يستعرض توصيات "المؤتمر الثانى لعلوم المواد والهندسة"

آخر الأخبار

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أسامة عبد الله

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم العالي: تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر قريبًا

#

«عبد الغفار» يفتتح المؤتمر الدولي الحادي عشر لسرطان الثدي

#

ختام دورة الصداقة للألعاب الجماعية بمنطقة القاهرة للمعاهد

#

وزير التعليم العالي: ألمانيا من القلاع التعليمية الهامة لمصر

قدم الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تقريرًا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول توصيات المؤتمر الدولي الثاني لعلوم المواد والهندسة والذى نظمه المركز بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح "عويس" أن التطور الهائل في التكنولوجيا يعود في جانب كبير منه إلى ما يحدث من تقدم في علوم المواد حيث إنها تؤثر بشكل مباشر في مجالات المعلومات والطاقة والمياه والصحة والزراعة والصناعة وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن المؤتمر أوصى بعدد من التوصيات المهمة منها: الاهتمام بأبحاث الطاقة الجديدة والمتجددة لما لها من أثر فعال في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وما تسببه من تلوث بيئي واحتباس حراري.

كما أضاف التقرير أن هناك مجالا واسعا لتطبيقات المواد ذات الأبعاد النانومترية في جوانب متعددة مثل الخلايا الشمسية، والتطبيقات الكهربية والمغناطيسية والضوئية، وخلايا الوقود، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وحماية الفلزات من التآكل. وقد تم عرض عدد كبير من الأبحاث في تلك المجالات، وأوصى المؤتمر بالاستفادة من تلك النتائج في إنتاج نماذج أولية من تلك المنتجات وتقييمها فنيا واقتصاديا تمهيدا لعرضها على المستثمرين للإنتاج التجاري.

وأوصى المؤتمر أيضا بالاستفادة من الخواص الميكانيكية المتميزة لمادة الجرافين حيث تعمل هذه المادة على امتصاص الصدمات وحماية ركاب السيارات في حالة حدوث الحوادث.

وتناول المؤتمر عددًا من الأبحاث المتميزة في مجال الفلزات والسبائك والتي استهدفت تطوير الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لتلك المواد وبما يرفع من كفاءة أدائها في التطبيقات الصناعية المختلفة، كما تم عرض الجديد في طرق تصنيع المنتجات الهندسية مثل السباكة، وميتالورجيا المساحيق، واللحام، والطباعة ثلاثية الأبعاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز