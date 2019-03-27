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صحيفة سويسرية:

بوتفليقة دخل مستشفى جنيف بهوية مزورة

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بوتفليقة
بوتفليقة

عبد القادر وحيد- متابعات

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جنيف

العلاج

بوتفليقة

هوية مزورة

قالت صحيفة لا تريبين دو جنيف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دخل المستشفى الجامعي بجنيف، هوية مزورة خلال إقامته الطبية الأخيرة في سويسرا.

وبحسب الصحيفة فإن بوتفليقة خضع للإقامة الطبية في المستشفى الجامعي باسم مستعار وتاريخ ميلاد مزيف.

وأضافت أن مذكرة للسلك الطبي تشير إلى أن الرئيس الجزائري يدعى عبد المجيد عيسى وأنه ولد في 5 يوليو 1983.

وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها الصحيفة السويسرية، فإن بوتفليقة عانى من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي، الأمر الذي يتطلب تركيب جهاز التهوية للمساعدة على التنفس.

وأوضحت أن هذه الفترة الطبية الخاصة بتركيب الجهاز التنفسي دامت أكثر من ساعتين، بناء على طلب الفريق الطبي، منوهة أن الرئيس بوتفليقة قدم إلى جنيف مع أربعة أطباء جزائريين (من بينهم أخصائي أمراض القلب وأخصائي التخدير وأخصائي أمراض داخلية)، الذين يعملون كمترجمين فوريين يتحدثون في كثير من الأحيان مكانه لأن الرئيس يعاني من فقدان القدرة على التحدث.


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