  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:54 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

قضايا الدولة تحصل على حكم يعيد ملكية أرض زراعية بمدينة السلام للمحافظة

قضايا وحوادث

قضايا الدولة
قضايا الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

القبض على كبير مفتشي آثار أسيوط

#

قضايا الدولة" تحصل على مبلغ 8 مليون فى قضية سهل الطينة

#

حبس شاب هتك عرض طفل بالسلام

#

النيابة تعاين حريق مخزن أدوات كهربائية السلام

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة علي حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9951 لسنة 61 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 30/9/2014 في الدعوى رقم 26001 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المواطنين برفع الدعوي رقم 26001 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد محافظ القاهرة وآخرين بصفتهم وحصوله على حكم بإلزامهم بالتوقيع على عقد البيع الخاص بالمدعى وإلزام المدعى عليهم بتفعيل ما جاء بالطلب المؤرخ 26/10/2008 وتنفيذ ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للأملاك (الشئون القانونية) بالموافقة على استبدال عقد الإيجار إلى عقد بيع وفقاً للسعر الذي تم تحديده من قبل اللجنة وهو مليون جنيه للفدان.

فقامت الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9951 لسنة 61 ق عليا وبجلسة 26/2/2019 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي، وقد استند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بما يعني احتفاظ محافظة القاهرة بملكية الأرض مدار النزاع وقدرها (سبعة أفدنة) أرض زراعية، تقع بنهاية شارع جمال عبد الناصر ـ بمدينة السلام، والتي سبق وأن قدرت اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة سنة 2009 سعر الفدان بواقع مليون جنيه، إلا أن محافظ القاهرة رفض اعتماد البيع وخلص الحكم إلى سلامة تصرفه في هذا الشأن.                                                                                                                                               

                


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز