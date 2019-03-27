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الإفتاء: ملاحظات حول فيديو تنظيم "بيت المقدس" الأخير

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دار الافتاء
دار الافتاء

متابعات حنان حمدتو

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دار الافتاء

الفتاوى التكفيرية

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، إن تنظيم أنصار بيت المقدس بث فيديو بعنوان "عهد وثبات"، سعى التنظيم من خلاله للتأكيد على أمرين:

1- التنظيم ملتزم بالعهد والبيعة لخليفتهم المزعوم أبي بكر البغدادي.

2- ثابتون في مواجهة النيران والمعارك والضربات التي تطالهم هنا وهناك.

واضاف المرصد أن الفيديو يؤكد أن الهزائم الفادحة التي مُنِيَ بها التنظيم دفعت عناصره إلى اتجاهين:

 نقض البيعة والانقلاب على أبو بكر البغدادي

 الهروب والاستسلام وعدم الإذعان لنداءات التنظيم بالثبات والصبر

واوضح  تقرير مرصد الافتاء انه توجد ملاحظات يجب ذكرها  تعليقا على  الفيديو الذى بثته "بيت المقدس":

1- التنظيم الإرهابي ظل لفترة طويلة يؤكد أنه متماسك وثابت على بيعته للبغدادي، ولا يوجد أي انشقاقات أو تراجعات عن البيعة أو صراعات داخلية بين أجنحة التنظيم، إلا أن الإصدار الأخير أكد هذا الأمر ورسخه وفضح التنظيم من داخله.

2- عرض الإصدار المرئي لتنظيم بيت المقدس الإرهابي عدد من عناصر التنظيم يعيدون ترديد البيعة للبغدادي، سعيًا منهم لمواجهة سيل النقض لهذه البيعة بين عناصر التنظيم، وانقلاب الكثير منهم على منهج وفكر التنظيم، وانتقال البعض الآخر نحو التنظيم الأم "القاعدة"، فضلًا عن قيام عدد كبير من عناصر التنظيم بتسليم أنفسهم للسلطات المحلية والإدلاء بمعلومات حول خطط التنظيم وخلاياه

3- توقيت نشر الفيديو هام ومعبر عن الحالة التي يعيشها التنظيم مؤخرًا، نظرًا للحاجة الماسة لعناصره لرفع روحهم المعنوية وإيجاد منصة إعلامية لمخاطبة المؤيدين والتابعين

4- الهزائم المتلاحقة أدت لانعدام التواصل بين المركز والأطراف وجعل الكثيرين من الدواعش يوقنون أنهم مهزومين لا محالة، ففر الكثير منهم من المعارك، واستسلم فريق آخر

5- آلة داعش الإعلامية أصيبت في مقتل ولم تعد تلك الآلة التي اشتهرت في السنوات الأخيرة بإصداراتها "الهوليودية"، فتقنيات التصوير غائبة تمامًا عن الإصدار، فضلًا عن الإخراج والأعمال الفنية، الأمر الذي يرسخ لدى الجميع أن التنظيم فقد جل قادته وكوادره الكبرى في مختلف التخصصات، ولم يبقَ سوى عناصر قليلة غير مؤهلة ولا مدربة على تنفيذ ما يطلب منها

5- أكد الفيديو الضعف الكبير الذي أصاب التنظيم على مختلف المستويات، وفقدانه الكثير من عناصره خاصة من القيادات والعناصر المدربة

6- التنظيم يواجه موجات من الانشقاقات والهروب ونقض لبيعة البغدادي، وغيرها من عوامل الانهيار والتصدع التي أصابت التنظيم الإرهابي في السنوات الأخيرة.


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