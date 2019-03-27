جامعة القاهرة تدشن أول مركز تميز علمي في العلوم الزراعية

27 مارس 2019 - 12:55 م

تشهد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، غدًا الخميس حفل تدشين أول مركز للتميز العلمي في العلوم الزراعية بمصر بالشراكة مع جامعة كورنيل الأمريكية، إلى جانب تحالف كبري الجامعات الأمريكية، وهي جامعة كاليفورنيا ديفيز، وجامعة برودو، وجامعة ولاية ميتشجان، وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ).

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وقع مذكرة تعاون مع تحالف الجامعات الأمريكية لإنشاء مركز للتميز العلمي في مجال الزراعة بجامعة القاهرة، لتكون كلية الزراعة بالجامعة هي الشريك الوحيد والحصري لهذا التحالف.

وتبدأ فعاليات الحفل في الساعة 5 مساءًا بكلية الزراعة بالجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عمرو مصطفي عميد الكلية، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والسيد توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ورؤساء وعمداء الجامعات الأمريكية المشاركة في مشروع مركز التميز العلمي، وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

ويهدف المركز إلى العمل في المشاريع العملاقة التي وضعتها الدولة، مثل تطوير طرق الزراعة باستخدام الصوب الزراعية، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية وتربية الماشية، وتحسين الإنتاج الداجني، واستصلاح الأراضي بالطرق المتطورة، واستخدام الطرق الحديثة للإرشاد والتسويق الزراعي، والمساهمة في تطوير البحث العلمي في المجال الزراعي والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي المصري.

يأتى هذا في إطار اهتمام الجامعة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية في العديد من المجالات البحثية ودعم الروابط العلمية بين الباحثين المصريين والأمريكيين، لافتًا إلى أن مركز التميز العلمي بكلية الزراعة بالجامعة يقوم علي إنشاء برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية، وتقديم الدعم للبحوث العلمية في مجال الزراعة، وبناء جسور التواصل مع كافة العاملين بالقطاع الزراعي لرفع كفاءة هذا القطاع، ومواكبة الخطة القومية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو مصطفي عميد كلية الزراعة، إن المركز يعمل علي دعم وتطوير التعليم الزراعي بمصر من خلال منح دراسية داخلية، ومنح تدريب بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب والأساتذة والعاملين بالقطاع الزراعي علي مستوي الجمهورية، وذلك بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في مختلف كليات الزراعة ومراكز البحوث والمعاهد البحثية المتخصصة في العلوم الزراعية، وكبري الشركات العاملة في المجال الزراعي.