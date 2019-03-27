"هليوبوليس" تبدأ ثاني مراحل مشروع الإدارة المستدامة

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تنفيذ

هليوبوليس

مراحل

بدأت جامعة هليوبوليس، المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع "دعم الإدارة المستدامة للمياه وتحديث الري في المناطق المستصلحة حديثاً"، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والذي تموله منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس الجامعة خلال بيان صحفي، مشاركة 25 متدرباً في التدريب، تم ترشيحهم من قبل وزارتي الزراعة والري ليكونوا نواة لدعم المشروع، وسيحصل هؤلاء المتدربون على برنامج تدريبي شامل، يشتمل على الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية، نظام مراقبة استهلاك المياه الجوفية الآلي، المراقبة الميدانية، وتحليل البيانات وعرضها.

وشدد على ضرورة وضع قضية المياه في قمة سلم الأولويات ونضع التصورات والحلول اللازمة لهذه القضية للأعوام المقبلة، خاصة أن ندرة المياه من القضايا التي تواجه عدة مناطق حول العالم وليس مصر وحدها، إلا أنه في مصر هذه القضية أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل الزيادة المضطردة في أعداد السكان مع محدودية الموارد المائية.


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