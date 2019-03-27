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"الكهرباء" تضع حلا للرد على استفسارات المواطنين

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متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم حاليا التفاوض مع شركات متخصصة لتصميم موقع الكتروني للرد على تساؤلات المواطنين، وخلال مايو المقبل سيتم تدشينه للخروج بأفضل كفاءة لحل مشكلات الجماهير.

وأكد  وزير الكهرباء  أن الموقع سيتم تصميمه على أشكال أقسام الخدمات "فواتير وعدادات وقراءات واستفسارات وشكاوى وكل من يتعلق بالجمهور"، موضحا أن الموقع الإلكتروني سيكون مختلف تماما عن موقع الوزارة الحالي لأنه سيتم تصميمه دون وضع الهيكل التنظيمي للقطاع ويقتصر فقط على خدمات الجمهور والتفاعل معهم والرد على تساؤلاتهم.

 وتابع مرددا :" سيتم تدشين موقع إلكتروني خدمي في مايو المقبل يهدف في المقام خدمة الجماهير للرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق من خدمات سواء كانت في العدادات والفواتير وتسجيل القراءات والتعاقدات وانقطاعات التيار" ، وذلك وفقا لما جاء بموقع "فيتو" .


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