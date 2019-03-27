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المحافظين يطرح قضايا الصحافة بحضور قيادات مجلس النقابة ونواب البرلمان

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بحضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين ونواب البرلمان، ينظم حزب المحافظين اليوم ندوة بعنوان "الصحافة والأمن القومي المصري" لمناقشة عدد من القضايا التي تواجه الصحافة والصحفيين أبرزها مستقبل الصحافة الورقية، حرية تداول المعلومات، لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، وقانون الصحافة الجديد.

ويحضر الندوة، عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم محمود كامل، هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعدد من الكتاب الصحفيين أبرزهم، محمد فوزي رئيس تحرير جريدة التحرير، محمد ثروت نائب رئيس تحرير صوت الأمة، الكاتبة الصحفية إيمان عوف، الكاتب الصحفي عصام خضيري، وعدد من نواب البرلمان منهم شديد أبو هندية، طلعت خليل، مصطفي كمال الدين حسين والمستشار أحمد البرديسي.


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