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بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد عمرو واكد بتهمة تعذيب مواطن

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أبو النجا وواكد
أبو النجا وواكد

شيماء السيد

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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة امن الدولة العليا ضد عمرو وأكد بلاغ يطالب بمحاكمة عاجلة لعمرو واكد لاشتراكه مع الاخوان في احتجاز مواطن وصعقه بالكهرباء وهتك عرضه.

 وأوضح صبري في مقدمة بلاغه أنه سبق للمبلغ ضده المدعو عمرو وأكد ان اشترك مع مجموعة من العناصر الإخوانية في احتجاز مواطن وصعقه بالكهرباء وتعذيبه وهتك عرضه داخل شركة سفير للسياحة أثناء أحداث 25 يناير بعد اتهامهم للمواطن بأنه ضابط بأمن الدولة واكتشف بعد ذلك أنه يعمل محامى وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه بل أكثر من ذلك

وأضاف صبري أن واكد ظهر وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا ويسأله عن اسمه بالكامل وسبب تواجده بميدان التحرير ونصب من نفسه محققًا دون وجه حق وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كافة المتهمين واشتراكه فيها ومع ذلك لم يقدم للمحاكمة الجنائية .

وبناء على ذلك التمس صبري في نهاية بلاغه بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة ومناظرة الأسطوانة المدمجة التحقيق فيما ورد به وإحالة المدعو عمرو واكد للمحاكمة الجنائية العاجلة حيث ان الجرم الذي اقترفه من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم


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