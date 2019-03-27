الأهلى يفرض سرية تامة على تدريباته

27 مارس 2019 - 12:10 م

فرض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، السرية التامة على تدريبات الفريق الأول بالنادى الأهلى قبل أيام من انطلاق مباراة القمة 117 والمقرر لها السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، لإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفنى واللاعبين للمزيد من التركيز في التدريبات.

ويسعى الجهاز الفنى لفرض حالة من التركيز للاعبين، ولاسيما أن الفوز في مواجهة القمة سيؤتى بثماره في أكثر من جهة، على رأسها اعتلاء صدارة الدورى للمرة الأولى هذا الموسم، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك.

وحفز الجهاز اللاعبين بشكل مستمر على مدار الأيام القليلة الماضية، واجتمع «لاسارتى» أكثر من مرة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة في مشوار الحفاظ على اللقب، ولذلك رصد الجهاز الفنى مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على الزمالك، بخلاف ما تنص عليه اللائحة.