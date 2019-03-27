  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

فى الغربية..

خريج ثانوية يجرى عمليات جراحية للمرضى

قضايا وحوادث

طبيب
طبيب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أشعة على قدم لاعب خط وسط الأهلى

#

كيف يساعد النوم على قهر المرض؟

#

الجيش الليبي يعلن مقتل قياديين إرهابيين بـ"درنة"

#

اليوم.. "الخطيب" يخضع لعملية جراحية بألمانيا

ألقت الأجهزة الأمنية فى الغربية على طبيب مزيف يدعى "مصطفى.ال.ت" 40 سنة حاصل على ثانوية عامة، لانتحاله وظيفة طبيب جراح ومدرس بكلية طب الزقازيق وقيامه بفتح 2 عيادة خاصة، وقيام الطبيب المزيف بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مباحث الأموال العامة، من عدد من الضحايا بقيام الطبيب المزيف بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم لتوظيفها فى شراء معدات طبية مقابل مبالغ مالية.

وانتحل المتهم صفة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق، رغم حصوله على الثانوية العامة فقط، وإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى داخل مستشفيات خاصة.

وبعرض المعلومات على اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قرر سرعة ضبط المتهم، وتم ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، وعثر بحوزته على بعض المستندات منها تذاكر دخول مستشفيات وروشتات علاج وصور لعيادة باسمه.

وتوصلت التحريات لقيام المتهم بإجراء عمليات جراحية بعدد من المستشفيات لعدد كبير من المرضى واتهامه بالنصب والاحتيال وتوظيف الأموال، كما تبين أن المتهم سبق اتهامه فى 3 قضايا نصب ومطلوب ضبطه فى قضيتى توظيف أموال وانتحال صفة، وصادر ضده حكم بالحبس سنة فى قضية نصب، وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة وحصوله على أموال من الضحايا، وقيامه بإجراء عمليات جراحية للمرضى رغم عدم حصوله على شهادة من كلية الطب.

وأفادت نقابة الأطباء أن المتهم غير مقيد بجداول النقابة وغير مصرح له بمزاولة المهنة، وتم إخطار إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز