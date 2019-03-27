شاهد.. مايا دياب في مسابقة ملكة جمال قبل 20 عاما

27 مارس 2019 - 11:57 ص

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للإعلامية "مايا دياب" خلال مشاركتها في انتخابات ملكة جمال لبنان لعام 1998 ، والتي ظهرت بفستان أزرق طويل وردت باختصار على سؤال أحد أعضاء لجنة التحكيم.

ولقي الفيديو ردود فعل عديدة عبر مواقع التواصل، حيث انتقد كثيرون مايا لجهة عمليات التجميل التي قامت بها وأحدثت تغييرا بشكلها واعتبروا أنها كانت أجمل سابقا.

وتقدم مايا حاليا موسم جديد من برنامج "هيك منغني" على شاشة MTV .

يذكر أن مايا شاركت لاحقا بإستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ودخلت بعدها عالم الغناء من خلال انضمامها إلى فرقة "الفوركاتس".