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إصابة 16 شخصًا فى حريق سوبر ماركت بالإسكندرية

قضايا وحوادث

الحماية المدنية-صورة أرشيفية
الحماية المدنية-صورة أرشيفية

أحمد الشربينى

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حريق سوبر ماركت

حريق فى اسكندرية

أصيب 16 شخصا باختناق في حريق اندلع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بفرع سوبر ماركت شهير بمنطقة جناكليس شرقي الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد نشوب حريق في سوبر ماركت "ف.ال" 19 شارع محمد صبري بمنطقة جناكليس.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا باختناق، بينهم 3 حالات تم نقلهم للمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما تم إسعاف الـ 13 الآخرين بجلسات أكسجين داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


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