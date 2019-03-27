إنذار رسمى للمهن التمثيلية لشطب خالد أبوالنجا وعمرو واكد

27 مارس 2019 - 11:46 ص

أرسل صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، إنذارا رسميا للفنان اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، طالب فيه وبصفة عاجلة بإصدار قرار بشطب كلا من خالد ابوالنجا وعمرو واكد نهائيآ من النقابة .

واستند محمود فى إنذاره الموجه لنقيب الممثلين الى ان ابوالنجا وواكد ارتكبا جريمة فى حق مصر تصل لحد الخيانة والعمالة والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد هروبهم لخارج البلاد وطلبهم التدخل الاجنبى فى الشأن الداخلى المصرى والاستقواء بالخارج وتعمدهما الإدلاء ببيانات كاذبة للاضرار بمركز مصر الخارجى ، ذلك بعد توجههم مع مجموعة من العملاء للخارج للاجتماع باعضاء الكونجرس الامريكى وممثليهم وحثهم على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى واتهام مؤسسات الدولة باتهامات كاذبة والاساءة لمصر .

واضاف محمود فى إنذاره، لا يشرف مصر ان يحمل هؤلاء الخونة جنسيتهم ولا يشرف نقابة المهن التمثيلية ان يكون بين اعضائهم عميل ومتواطئ ضد بلده، مشيرا إلى ان نقابة الممثلين العريقة كانت وما زالت هى حائط الصد عن الدولة المصرية وكل اعضائها وطنيين مخلصيين .

وطالب محمود فى إنذاره الموجه لاشرف زكى بشطب كلا من خالد ابو النجا وعمرو واكد من النقابة نهائيآ .