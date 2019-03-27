نوح: معارضة يقودها أيمن نور.. يعني هذا الأمر

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مختار نوح
مختار نوح

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تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

المعارضة

البرادعي

ايمن نور

مختار نوح

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إن أحد الأشخاص – لم يكشف عن اسمه- عاتبني على ترك المعارضة ودعوة الناس لذلك فوافقته أن نعود معا للمعارضة وأن نتخير قائدا نسير خلفه ليقودنا إلى خير مصر.

وتساءل نوح على حسابه في فيسبوك عن طبيعة القائد الذي سيقود المعارضة إلى الخير، بحسب قوله.

وأضاف ساخرا: ولعله أن يكون "أيمن نور"، ولكن وقف أمامنا أن أصحابه من المعارضة وصفوه بالعميل وقال قائد المعارضة "عمرو عبد الهادي" في فيديو حديث إن أيمن نور هو العميل الممول من الغرب ولا يعمل ومع ذلك يتكسب من تمويل تركيا وأنه ينفذ أجندة الغرب.

وتابع قائلا: فقلت في نفسي لعل قيادة عمرو عبد الهادي هي قيادة اليوم ولكن وقف أمامنا أن المعارضة وصفته بالمغرور المفرق للجماعة والذي يعادي الجميع من أجل نفسه كما أنه لم يفصح في أي مناسبة عن مصدر دخله.. إذن فلعله البرادعي فإن البرادعي هو الأكبر فوقف أمامنا أن المعارضة وإجماع الإخوان علي أن البرادعي جاسوس أمريكي وأنه خان الشرعية يوم أن ساعد علي حبس الإخوان وطردهم من مصر ووصفهم بحكام الدم.

وتساءل: إذن فـ "حمدين صباحي" وصفه إعلام الإخوان بالنفعي ووصفه محمد ناصر الإعلامي بقناة مكملين بأنه مدعي للوطنية .

يقول نوح: فقلت في نفسي لعله الشيخ وجدي غنيم فوقف أمامي وصف عاصم عبد الماجد له في أحدث فيديو بالمبتدع، وأنه علي دين الخوارج فقلت في نفسي لعله إذن عاصم عبد الماجد ولكن وقف أمامي أن قال عنه فريق سيف عبد الفتاح أن عاصم قتل مائة برئ ولم يتب وأنه بايع فريق أيمن نور.

ومضى نوح في حديثه ساخرا من المعارضة : فقلت في نفسي أن أبحث بين الشباب فلماذا لا يقودنا نحو النور الإعلامي معتز مطر ، لكن وقف أمامنا ما وصفه به محمد ناصر وكان مطر قد هاجم أيمن نور بسبب فرضه لمحمد ناصر علي العاملين بقناة الشرق

وهم يكرهونه وأن سبب تبني أيمن لناصر هو أن ناصر لا يجيد إلا النفاق لأيمن نورا ابتغاء مرضاته.

واختتم حديثه قائلا: إذن فناصر منافق لا يصلح ومطر أرعن وأيمن نور ممول لتحقيق أهداف الممولين والبرادعي عميل أمريكي وحمدين سعي في سجن الرئيس مرسي حتي وجدي غنيم عندهم مبتدع ومن الخوارج أما عاصم عبد الماجد وطارق الزمر فهم قتلة لم يتوبوا واشتراهم أيمن نور.

والعجيب أنهم يتقاتلون خارج مصر، وقد ذكروني بمن ذهب بهم مرسي ليقاتلوا في سوريا مع داعش حتى إذا انشقوا عن داعش قتلتهم داعش، فقررت بعد حيرتي أن أحضر فأسا وأقتل فيهم جميعا الهوى وعبادة الذات قبل أن يقتلوا هم أنفسهم، فقريبا سيفعلون.

وختمت تفكيري بشكر الله علي نعمة الأمان وعلى هدية الله لمصر عبد الفتاح السيسي.

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