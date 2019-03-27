  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

إسرائيل تهدد بـ"دفن قادة حماس" في أنفاق غزة

عرب وعالم

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون
مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إسرائيل من الأمم المتحدة: سندفن قادة حماس داخل الأنفاق

#

«حماس» تعلن: جاهزون للرد على العدوان الإسرائيلي

#

حماس: اعتقال 45 متهما بالتخابر لصالح الاحتلال

#

هنية: صفحة جديدة مع المحتل

حماس

فلسطين

مجلس الأمن الدولي

أنفاق غزة

داني دانون

هدد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، بدفن قادة حركة حماس في أنفاق غزة إذا استمروا في جعل أطفالنا أهدافا لهم على حد زعمه.
وطالب دانون مجلس الأمن الدولي، قبيل عقد جلسته الشهرية الاعتيادية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بإدراج حماس كمنظمة إرهابية.
واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذي قال إنه عمل وفريقه جاهدين مع مصر لضمان السيطرة على الوضع في غزة، لافتا إلى أننا نواجه تصعيدا خطيرا في العنف في غزة.

وأضاف أن إسرائيل لم تلتزم بإيقاف المستوطنات كما ينص قرار مجلس الأمن، مشددا على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها بحسب القانون الدولي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز