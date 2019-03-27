إسرائيل تهدد بـ"دفن قادة حماس" في أنفاق غزة

27 مارس 2019 - 11:18 ص

هدد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، بدفن قادة حركة حماس في أنفاق غزة إذا استمروا في جعل أطفالنا أهدافا لهم على حد زعمه.





وطالب دانون مجلس الأمن الدولي، قبيل عقد جلسته الشهرية الاعتيادية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، بإدراج حماس كمنظمة إرهابية.







واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذي قال إنه عمل وفريقه جاهدين مع مصر لضمان السيطرة على الوضع في غزة، لافتا إلى أننا نواجه تصعيدا خطيرا في العنف في غزة.



