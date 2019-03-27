بلاغ يطالب بمصادرة أموال "أبو النجا "بعد اجتماع الكونجرس

27 مارس 2019 - 11:06 ص

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد ابو النجا بعد أن روج للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة وأخيرا عقْد اجتماع مع عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب وهو تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبا وأن ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب.





وطالب محفوظ في ختام بلاغه بوضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكيه والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.

