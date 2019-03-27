  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:55 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

بلاغ يطالب بمصادرة أموال "أبو النجا "بعد اجتماع الكونجرس

قضايا وحوادث

الفنان خالد أبو النجا
الفنان خالد أبو النجا

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة في وفاة نجل عم "أبو تريكة": لهذه الأسباب توفي داخل قسم الهرم

#

أبو تريكة: فقدت عائلتنا اليوم أحد رجالها المحترمين

#

ضبط تاجر يبيع شيكولاتة ومواد غذائية فاسدة

#

وفاة والدة وزير الزراعة

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد ابو النجا بعد أن روج للمثلية الجنسية وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة وأخيرا عقْد اجتماع مع عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب وهو تعود الطعن في الدولة المصرية قيادة وشعبا وأن ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بوضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكيه والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز