فاتن الحلو أفضل امرأة عربية وأم مثالية بدار الأوبرا المصرية

27 مارس 2019 - 10:52 ص

وسط كوكبة من النجوم في مختلف المجالات تتسلم سيدة السيرك فاتن الحلو رائدة ترويض الوحوش المفترسة درع تكريمها كأفضل امرأة عربية وأم مثالية لعام 2019 بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية من جريدة "أسرار المشاهير" التي يترأس مجلس إدارتها الكاتب الصحفي خالد فؤاد.

ويقام حفل مهرجان أسرار المشاهير الخامس بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية مساء غد الخميس في تمام السابعة مساء يأتي ذلك في إطار تكريم المؤسسة لنخبة من نجوم الإبداع المؤثرين في الحركة الفنية في مجال السيرك و الأغنية والمسرح والدراما التلفزيونية والسينما.