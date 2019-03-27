تطبيق حد الحرابة على مهرب مخدرات بالمدينة المنورة

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السعودية: تنفيذ الإعدام في مصر تعزيرًا

المخدرات

القتل تعزيرا

المدينة النورة

باكستاني الجنسية

أصدرت وزارة الداخلية السعودية  اليوم, بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مهرب مخدرات باكستاني الجنسية.

وجاء نص البيان: قال الله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".

وأضاف البيان أنه: "بفضل من الله تم القبض على المدعو خالد خان محبت خان باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيدّ الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر وفق الشرع الحنيف".

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني خالد خان محبت خان اليوم الأربعاء 1440 / 7 / 20 هـ في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية تعلن تأكيدها للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشدّ العقوبات على مرتكبيها.


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