"التجمع" يحدد شروط الترشح لرئاسته لانتخابات 25 و26 أبريل

27 مارس 2019 - 10:41 ص

قال حزب التجمع انه ستجرى انتخابات لاختيار رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه يومى 25 و26 أبريل المقبل في سباق جديد يتكرر كل 4 سنوات، حيث سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم 10 أبريل لمدة أسبوع، ويخصص يومان للطعون ومثلهما للتنازلات ونظر الطعون، ويوم لإعلان الأسماء النهائية بعد انتهاء المرحلة الأولى بانتخاب أمناء القرى والنجوع والمراكز وأمناء المرحلة الثانية لانتخاب أمناء المحافظات.

وحددت اللائحة الداخلية لحزب التجمع فى بيان له شروط الترشح لموقع الرئيس :

عضوية المؤتمر العام

أكد النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس النواب أن اللائحة الداخلية للحزب وضعت أول شروط الترشح للرئاسة الحزب أن يكون عضوا في المؤتمر العام للحزب، أي سبق له خوض انتخابات المرحلتين الأولى والثانية سواء انتخابات المراكز أو انتخابات أمناء المحافظات، بحيث يكون أحد أعضاء الـ880 المختصين بانتخاب رئيس الحزب الجديد.

سداد الاشتراكات

وأضاف المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد وعضو المكتب السياسي للحزب أن من الاشتراطات التي تحددها اللائحة الداخلية للترشح لموقع رئيس الحزب أن يكون مسددا للاشتراكات بشكل منتظم مثله مثل الأمين العام.