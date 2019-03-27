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جلهوم للجمباز تصعد للأدوار النهائية في Arabs Got Talent

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اكاديمية جلهوم
اكاديمية جلهوم

أمينة عبد العال

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arabs got talent

جلهوم للجمباز

الأدوار النهائية

 صعد فريق أكاديمية جلهوم للجمباز بالمنوفية الى التصفيات النهائية في برنامج المواهب Arabs Got Talent الذي تنظمه قناة mbc بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث أبهر الفريق أعضاء لجنة التحكيم المكونة من النجم الكوميدي أحمد حلمي والفنانة اللبنانية نجوى كرم والنجم علي جابر سواء بالحركات الصعبة أو الديكور الذي عبر عن مصر الفرعونية بعراقتها وحضارتها. الفريق يضم كلا من الكابتن /عبدالعزيز جلهوم قائد الفريق /عبد الهادي جلهوم وعبدالله جلهوم والإداري محمد وعبداللطيف، واللاعبون زينه ايهاب ونور الزيات ومحمد طارق والما زيتون واحمد طارق وليلى وليد وروميساء محمد ورهف ومحمد سامي وإسلام ومصطفي وعلي وطه وشلبي وجودا وسلمى عصر وروفان محمد ورهف الجوهري وابراهيم وعبد الحميد وعبد الله محمد.

 تقول زينة ايهاب نجمة الفريق انها تهدي الفوز والصعود للأدوار النهائية لكل المصريين خاصة وان جزءا مهما من صعودهم يرجع الى التصويت بكثافة للفريق وهو ما جعله من أكثر المشاركين تصويتا.. وأضافت انها تعد المتابعين بالحصول على اللقب.


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بالصور.. جلهوم للجمباز تصعد للأدوار النهائية في Arabs Got Talent .. بالصور.. جلهوم للجمباز تصعد للأدوار النهائية في Arabs Got Talent .. بالصور.. جلهوم للجمباز تصعد للأدوار النهائية في Arabs Got Talent ..


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