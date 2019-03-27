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الطنطاوي: المهنة ستنتصر في النهاية ولن تفلح محاولات تكميم وسائل الإعلام

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النائب أحمد الطنطاوي
النائب أحمد الطنطاوي

أمينة عبد العال

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مجلس النواب

وسائل الإعلام

المجلس الأعلى

انتقد النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، لائحة الجزاءات والتدابير الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مشيرًا إلى أن  مكرم محمد أحمد رئيس المجلس يؤدي دور ناظر المدرسة من أجل حمل كل وسائل الاعلام على صوت واحد هو ما يضر بالدولة في الأساس، ولكن المهنة ستنتصر في النهاية ولن تفلح اي محاولات لتكميم وتأميم وسائل الإعلام.

وقال الطنطاوي في تصريح صحفي له، إن المحاولات البائسة والمستمرة لإضعاف دور وسائل الإعلام وإن نجحت إلى حين فهي لن تفلح ومصيرها سيكون  إلى زوال، مضيفًا أن الناس انصرفت إلى وسائل إعلام في الفضاء الإلكتروني والبعض الآخر انصرف إلى وسائل إعلام  خارج حدود الدولة المصرية  لذلك هم يشبون الدبة التي قتلت صاحبها.

وأشار إلى أنه سيستخدم كافة الإجراءات الرقابية في مجلس النواب من أجل إسقاط  تلك اللائحة التي تضر بالمهنة وبالإعلام كله، مؤكدًا أن  الصحافة لم تواجه تلك المحنة التي تتعرض لها من قبل ولا حتى قبل 25 يناير.

ش

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