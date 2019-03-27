  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
الرئيس السوداني عمر البشير

بعد تهديدات باعتقاله.. البشير يوفد نائبه إلى قمة تونس

صوفيا

ردًا على ترامب.. أردوغان يتخذ قرارًا بشأن "كاتدرائية صوفيا"

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: السيسى لا ينوى البقاء 30 عامًا

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

الإسلاميون والخلافة

الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"

شاب يعتدى على إمام مسجد لعدم خشوعه في الصلاة

القبض على مهندس اعتدى على خطيب الجمعة على المنبر

ترامب

بعد القدس والجولان.. منطقة جديدة تدخل حيز "اعترافات ترامب"

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تعاود استفزاز المصريين

الجامعة العربية

الجامعة العربية: شرطان لعودة سوريا

طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور

"النور": لهذا نرفض مصطلح "مدنية الدولة"

صحيفة بريطانية:

قرار "ترامب" بسيادة إسرائيل على الجولان "متهور"

آخر الأخبار

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة لترامب: قرارك بشرعنة الاحتلال مالوش معنى

#

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

#

الكرملين: قرار ترامب بشأن الجولان له عواقب وخيمة

#

الكويت: مرتفعات الجولان أراضٍ سورية

نبيلة مكرم

وزاة الاسكان

عقبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن سيادة دولة الاحتلال، إسرائيل، على هضبة الجولان السورية، بأن هذه الخطوة تمثل "سابقة خطيرة"، بل ويدل على "تهور" ترامب في قراراته مع تجاهله الأعراف الدولية .

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، في خطوة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بـ "تاريخية".

وظهر "نتنياهو"، الذي يستعد لخوص انتخابات إعادة ولايته الشهر المقبل، إلى جانب ترامب وهو يوقع القرار، وذلك خلال زياراته إلي واشنطن.

من جانبها، قالت سوريا إن قرار ترامب "اعتداء سافر على سيادتها"، وكانت إسرائيل قد ضمت مرتفعات الجولان إلى أراضيها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

في المقابل، كشف "ترامب" الأسبوع الماضي عن اعتزامه تغيير عقود من السياسة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن بعد أشهر من "انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن الموقف من الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل".

وأكد قرار مجلس الأمن رقم 242 "عدم قبول السيطرة على أراض بواسطة الحرب"، مضيفا أن "السلام العادل والدائم يجب أن يستند إلى مبادئ تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت خلال النزاع الأخير".

وقد ظل هذا الموقف أساسا للمحادثات اللاحقة بخصوص النزاع العربي الإسرائيلي، وتوجد نحو 30 مستوطنة إسرائيلية في هذه المنطقة ويعيش بها نحو 20 ألف مستوطن، كما يعيش فيها نحو 20 ألف سوري أغلبهم من طائفة الدروز.

لذا ترى الصحيفة أن ترامب "أظهر من جديد عدم اكتراثه بصورة متهورة للأعراف الدولية بإعلان أن واشنطن يجب أن تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وأشارت إلى أن قلة في العالم العربي ترى في الولايات المتحدة "وسيطا نزيها"، لكن واشنطن ظلت لوقت طويل بمثابة "اللاعب الدبلوماسي المسيطر".

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن سياسة ترامب "المعيبة" بشأن الشرق الأوسط تركز، فيما يبدو، على انتقاد إيران، والتودد إلى الحكومة اليمينية في إسرائيل، وجني الدولارات من السعودية والإمارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد أمني مصري يصل إلى غزة
» حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف ابنه الدراسية
» ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها على سريره.. ماذا فعل؟
» الديهي: مصر والإمارات يسيران معًا على نفس الطريق
» البغدادى محاصر إلكترونيًا
» الجزائر.. الحزب الحاكم يؤيد مبادرة رئيس الأركان
» الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
» أمير قطر عن المقاطعة: أصبحنا أقوى من ذى قبل
» الإسلاميون والخلافة.. أوهام 40عامًا.. من "جهيمان" لـ"الجولانى"
» مفاجأة.. "البشير" مطلوب القبض عليه في تونس
» الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز